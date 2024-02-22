الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 1مجم 2 - 2جزاء 4 - 2
team-logo
لورينزو بيليجريني 15'
Santiago Gimenez 5'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

روما v فينوردالنتائج والإحصائيات,