كأس إيطاليا
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4 - 1
ن م
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A. Dovbyk 9', 19'T. Baldanzi 24'E. Shomurodov 79'
G. Yepes 61'
(ش١ 3-0) (ن م 4-1)

روما v سامبدورياالنتائج والإحصائيات,