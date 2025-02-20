الدوري الأوروبي
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3 - 2مجم 4 - 3
ن م
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باولو ديبالا 35', 39'نيكولو بيسيلي 83'
S. Aghehowa 27'ديفين رينش 90' + 6' (هدف عكسي)
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

روما v بورتوالنتائج والإحصائيات,

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