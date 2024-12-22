الدوري الإيطالي
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5 - 0
ن م
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باولو ديبالا 8' (جزاء), 51'A. Saelemaekers 13'لياندرو باريديس 74' (جزاء)A. Dovbyk 83'
(ش١ 2-0) (ن م 5-0)

روما v بارماالنتائج والإحصائيات,