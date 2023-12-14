الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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روميلو لوكاكو 11'أندريا بيلوتي 32'Niccolo Pisilli 90' + 3'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

روما v إف سي شيريفالنتائج والإحصائيات,