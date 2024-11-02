كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 4
ن م
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S. Beckwith 24'K. Gordon 52'إيان هيندرسون 80'
C. Whitely 1', 90' + 2'M. Cheek 3'L. Amantchi 90' + 1'
(ش١ 1-2) (ن م 3-4)

روكدايل v برومليالنتائج والإحصائيات,