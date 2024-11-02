كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 3
ن م
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M. Wilks 37'
J. Colwill 36', 45'E. Archer 58'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

روثيرهام v تشيلتينهامالنتائج والإحصائيات,