الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
انتهت
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راندي نتيكجا 80', 83'
بريان خيل 58'
(½ 0-0) (انتهت 2-1)

رايو فاليكانو ضد جيروناالنتائج والإحصائيات,