كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
ن م
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David Mella 10'Kevin Sanchez 106'
ناتشو مارتينيز 60'Alvaro Romero 101'Sergio Gonzalez 120' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 2-3)

ديبورتيفو لا كورونيا v تينيريفيالنتائج والإحصائيات,