الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 2
انتهت
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باتي سيس 2'بيدرو دياز 58'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

ديبورتيفو ألافيس ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,