الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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M. Arambarri 90' (جزاء)
E. Barrenechea 36'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

خيتافي v فالنسياالنتائج والإحصائيات,