الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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بورخا مايورال 82'
إيسكو 18', 77' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

خيتافي v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,

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