الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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ماورو ارامباري 88', 90' + 2'
ألكسندر سورلوث 75' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

خيتافي v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,