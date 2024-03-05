دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 1
ن م
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Min-Kyu Song 4'
لي جاي ميونغ 77'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

جيونبك هيونداي موتورز v أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,