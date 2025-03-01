الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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V. Tsigankov 21'يانجيل هيريرا 68'
I. Losada 36'ماركوس الونسو 51' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

جيرونا v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,