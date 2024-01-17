كأس ملك إسبانيا
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3 - 1
ن م
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كريستيان ستواني 15', 19' (جزاء)دايلي بليند 26'
Randy Nteka 36'
(ش١ 3-1) (ن م 3-1)

جيرونا v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,