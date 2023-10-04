دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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Leonardo 19' (جزاء)
عزيز بيهيتش 4'Max Caputo 17'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

جيجيانغ جرينتاون v ملبورن سيتيالنتائج والإحصائيات,