الدوري الإيطالي
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1 - 2
انتهت
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V. Oliveira 61'
رافائيل لياو 76'M. Frendrup 77' (هدف عكسي)
(½ 0-0) (انتهت 1-2)

جنوى ضد ميلانالنتائج والإحصائيات,