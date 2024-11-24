الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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M. Frendrup 12'F. Miretti 59'
رازفان مارين 8' (جزاء)R. Piccoli 88' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

جنوى v كالياريالنتائج والإحصائيات,