الدوري الإيطالي
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2 - 3
انتهت
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اندريا بينامونتي 37', 58'
ابراهيم سليمانا 47'دانيل مالديني 63'ماتيو ريتيغي 89'
(½ 1-0) (انتهت 2-3)

جنوى ضد أتالانتاالنتائج والإحصائيات,