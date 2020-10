حقق فريق إنتر الفوز اليوم على نظيره جنوى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

جاء هذا الفوز ليعيد إنتر من جديد للانتصارات بعدما غاب عنها في آخر جولتين من الدوري الإيطالي ضد ميلان ولاتسيو بهدف نظيف وبهدفين لهدف.

سيطر إنتر على المباراة بشكل واضح وإن كانت عدد الفرص التي حصل عليها الفريق لم يكن كبيرًا، في المقابل لم يظهر جنوى أي مظاهر خطورة على مرمى الضيوف.

سجل هدف اللقاء الأول النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ 64 من عمر اللقاء بصناعة اللاعب نيكولو باريلا.

باريلا مرر الكرة في العمق للوكاكو الذي اقتحم منطقة الجزاء ومر من المدافع ووضع الكرة بقوة بينما هو يقع على يمين حارس أصحاب الأرض.

ليكون ذلك الهدف هو رقم 22 للوكاكو مع إنتر في الدوري الإيطالي منذ أن بدأ مع الفريق، أكثر من أي لاعب أجنبي آخر في البطولة بعد استبعاد ركلات الجزاء بما فيهم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

22 - Since his debut (2019/20)., Romelu #Lukaku has scored 22 goals in Serie A excluding penalties, more than any other foreigner player in the competition. Thrust.#GenoaInter