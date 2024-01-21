كأس أمم إفريقيا
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4 - 0
ن م
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Percy Tau 14' (جزاء)ثيمبا زوان 25', 40'Thapelo Maseko 75'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

جنوب أفريقيا v ناميبياالنتائج والإحصائيات,