دوري أبطال أوروبا
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3 - 3
ن م
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حكيم زيياش 29', 62'Kerem Akturkoglu 71'
أليخاندرو جارناتشو 11'Scott McTominay 55'
(ش١ 1-2) (ن م 3-3)

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