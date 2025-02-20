الدوري الأوروبي
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2 - 2مجم 3 - 6
ن م
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فيكتور أوسيمين 56'R. Sallai 70'
S. Maikuma 42'D. Kasius 55'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

جلطة سراي v أي زد ألكمارالنتائج والإحصائيات,

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