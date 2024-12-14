دوري أبطال إفريقيا
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1 - 1
ن م
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C. Fofana 41'
P. Dube 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

تي بي مازيمبي v يانج افريكانزالنتائج والإحصائيات,