دوري أبطال إفريقيا
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2 - 0
ن م
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Cheick Fofana 80', 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

تي بي مازيمبي v نواذيبوالنتائج والإحصائيات,