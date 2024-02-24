دوري أبطال إفريقيا
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3 - 0
ن م
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Joel Beya 32'Glody Likonza 45' + 1'Patient Mwamba 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

تي بي مازيمبي v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,