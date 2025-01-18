دوري أبطال إفريقيا
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4 - 0
ن م
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J. Diouf 22'I. Keita 29'M. Ngimbi Vundi 58'S. Shaibu 89' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

تي بي مازيمبي v الهلال أم درمانالنتائج والإحصائيات,