الدوري الفرنسي
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1 - 2
ن م
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I. Doukoure 35' (هدف عكسي)
E. Emegha 14', 26'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

تولوز v ستراسبورجالنتائج والإحصائيات,