الدوري الإيطالي
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0 - 2
انتهت
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لياندرو باريديس 18' (ضربة جزاء)أليكسيس ساليمايكيرس 53'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

تورينو ضد روماالنتائج والإحصائيات,