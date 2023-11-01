كأس ملك إسبانيا
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1 - 0
ن م
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Ivan Martinez 105' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 1-0)

توديلانو v ريكرياتيفو هويلفاالنتائج والإحصائيات,