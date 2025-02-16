الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 0
ن م
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جيمس ماديسون 13'
(ش١ 1-0) (ن م 1-0)

توتنهام هوتسبير v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,

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