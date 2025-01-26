الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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ريتشارليسون 33'
جيمي فاردي 46'B. El Khannouss 50'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

توتنهام هوتسبير v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,