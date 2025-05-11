الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 2
انتهت
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إيبيريشي إيز 45', 48'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,