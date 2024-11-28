الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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هيونج مين سون 5' (جزاء)B. Johnson 33'
E. N'Dicka 20'ماتس هاميلس 90' + 1'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

توتنهام هوتسبير v روماالنتائج والإحصائيات,