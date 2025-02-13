الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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S. Ltaief 5'ريكي فان فولسفينكيل 90' + 5' (جزاء)
P. Berg 85'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

تفينتي v بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,

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