الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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بيدرو نيتو 64'آرون وان بيساكا 74' (هدف عكسي)
جارود بوين 42'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

تشيلسي v وست هامالنتائج والإحصائيات,