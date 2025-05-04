الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
3 - 1
انتهت
team-logo
إنزو فرنانديز 3'جاريل كوانساه 56' (هدف عكسي)كول بالمر 90' + 6' (ضربة جزاء)
فيرجيل فان ديك 85'
(½ 1-0) (انتهت 3-1)

تشيلسي ضد ليفربولالنتائج والإحصائيات,