دوري أبطال أوروبا
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
L. Bronze 2'W. Kaptein 25'E. Perisset 90' + 5' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

تشيلسي للسيدات v Celticالنتائج والإحصائيات,