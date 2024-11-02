كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
ويليام جريج 6', 49'A. Dobra 65'
كريس ديكسون 85'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

تشيسترفيلد v هورشامالنتائج والإحصائيات,