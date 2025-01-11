كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 0
ن م
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T. Adarabioyo 40', 70'C. Nkunku 50'جواو فيليكس 75', 77'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

تشلسي v موركامبالنتائج والإحصائيات,