كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 2
ن م
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N. Jackson 15'M. Mudryk 37'كونور جالاجير 90'
M. Joseph 8', 59'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

تشلسي v ليدز يونايتدالنتائج والإحصائيات,