كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 3
انتهت
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N. Tshikuna 101' (هدف عكسي)ديان كولوسيفسكي 107'بيرنان جونسون 118'
(½ 0-0) (انتهت 0-0) (انتهت 0-3)

تامورث ضد توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,