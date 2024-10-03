الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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ارثور ماسوكو 90' + 3'
O. Marmoush 19' (جزاء)E. Ebimbe 22'A. Knauff 82'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

بيشكتاش v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,