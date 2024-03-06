الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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Ibrahim Adel 53'
عمرو جمال 30' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

بيراميدز v فاركوالنتائج والإحصائيات,