الدوري المصري الممتاز
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3 - 0
ن م
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M. Chibi 22'S. Awujoola 53'F. Mayele 68'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

بيراميدز v فاركوالنتائج والإحصائيات,