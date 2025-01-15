الدوري المصري الممتاز
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3 - 0
ن م
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على جبر 34'إبراهيم عادل 51'F. Mayele 84'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

بيراميدز v غزل المحلةالنتائج والإحصائيات,