الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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مصطفى فتحى 39' (جزاء)محمد الشيبي 71'
A. Belhadji 54'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

بيراميدز v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,