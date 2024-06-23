الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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Fiston Mayele 59', 68'Ibrahim Adel 63'
Joseph Ochaya 19'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

بيراميدز v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,