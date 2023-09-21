الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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عبد الله السعيد 24'رمضان صبحي 77'
Nabil Dounga 56'Ibrahima N'diaye 62'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

بيراميدز v الزمالكالنتائج والإحصائيات,